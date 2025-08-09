長野県の北アルプス・白馬岳の標高約２９００メートル付近で登山中の男女３人が動けなくなり、県警大町署は９日、３人をヘリコプターで救助したが、このうち群馬県高崎市上並榎町、無職清水勇一さん（７８）が死亡したと発表した。ほかに救助された同市の男性（７５）と同県富岡市の女性（６５）にけがはなかった。発表によると、清水さんらは７日、８人で入山、うち３人は途中の山小屋で宿泊し、残り５人で白馬岳に向かって