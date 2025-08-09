◇プロ野球セ・リーグ巨人12-2DeNA（8日、横浜スタジアム）試合前、直近5試合で19打数7安打と打率3割5分を超えていた巨人のキャベッジ選手。この日も5打数3安打2打点という数字をたたき出しました。「ボールもよく見えているし、前に飛ばせば何とかなるだろう、という気持ちでプレーしているので、これからも続けていきたい」と試合後に語ったキャベッ選手の視線の先には妻のケンジーさんが。この日はハマスタで観戦していたよう