長崎市の平和祈念式典に参列後、写真撮影に応じるJOCの橋本聖子会長（左）と太田雄貴専務理事（右）＝9日午後、長崎市日本オリンピック委員会（JOC）の橋本聖子会長が9日、長崎市の平和祈念式典に参列し「恒久平和への活動はJOCの第一の使命だということを改めて強く思った。私たちのやるべきことはたくさんあると教えていただいた」と感想を述べた。6月にJOC会長に就任した橋本氏はスポーツによる平和貢献を新体制の柱の一つ