■女子プロゴルフ北海道 ｍｅｉｊｉカップ2日目（9日、北海道・札幌国際カントリークラブ 島松コース 6642ヤード パー72）海外メジャーの全英女子オープンを制し、米女子ツアー初優勝を飾った山下美夢有（24、花王）が、今季の国内ツアーに初出場。初日は12ホールを終えた時点でサスペンデッドとなり、この日は残り6ホールと、2日目の18ホールを回り、トータル4アンダーの15位タイで10日の決勝ラウンドに進んだ。単独トップには9