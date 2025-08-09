◆ソフトバンク―日本ハム（9日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの海野隆司が思わず天を仰いだ。3点リードの4回1死。代わったばかりの生田目翼から逆方向にはじき返した。ライナー性で一、二塁間を破ったが、処理した右翼の万波中正から一塁へ矢のような送球が送られた。海野も懸命に走ったが、わずかに間に合わず右ゴロに倒れた。海野は2回には勝ち越しの右前適時打を放っている。