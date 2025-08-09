◆ソフトバンク―日本ハム（9日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクのジーター・ダウンズが4号2ランを放った。1点リードの4回無死二塁。先発加藤貴之の低めフォークを左中間スタンドに放り込んだ。後半戦だけで3発目と好調を維持している。ダウンズは「自分が打つべきボールに対してしっかりとアプローチできたと思う。大きい追加点を取ることができて良かった」と話した。試合前まで左投手に対しては打率1割2厘、0本塁