大阪市淀川区の交差点で歩行者の７９歳の男性をはねて死亡させたとして、３４歳の男が現行犯逮捕されました。９日午前６時ごろ、大阪市淀川区新高の交差点で、「車と歩行者の事故。男性の意識がない」と通行人から警察に通報がありました。警察によりますと、現場は国道１７６号の信号がある交差点で、右折しようとしたワンボックスカーが、横断歩道を歩いて渡っていた大阪市淀川区の辻正博さん（７９）をはねたということで