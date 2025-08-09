俳優の玉木宏（45）が8日放送の日本テレビ系「ニノさんとあそぼ」（後7・00）にゲスト出演。下積み時代を振り返る場面があった。この日はMCの二宮和也と仲良しゲストとして出演。大好きなハラミを食べたいという玉木の希望で、絶品ハラミ爆食ツアーを慣行した。16歳の時に、地元・名古屋でスカウトされ、芸能界入りした玉木。高校卒業と同時に上京するもしばらくは苦労が続いたという。当時は1日500円の節約生活を送っていた