8月9日朝、富士山の富士宮口九合五勺付近で、登山中の40代の女性が倒れて救助されました。女性は重機で下山後に病院に運ばれましたが、命に別状はない模様です。 9日午前6時前、富士山富士宮口九合五勺付近で、登山をしていた広島市東区の女性会社員(42)が倒れているのを他の登山者が発見し、連絡を受けた山小屋の職員が警察に救助を要請しました。 警察によりますと、通報から約30分後、9合目に常駐している静岡県警山岳遭難救