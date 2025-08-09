8月9日深夜、静岡県伊豆の国市内で車を酒気帯び運転したとして、20代の男が逮捕されました。男は自損事故を起こし、車は歩道に乗り上げたということです。 道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで逮捕されたのは、静岡県函南町仁田の自称・塗装工の男(27)です。男は9日午前2時頃、伊豆の国市内で車を酒気帯び運転した疑いが持たれています。 警察によりますと、男は運転中に、道路の縁石と標識のポールに衝突する事故を起こ