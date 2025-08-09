「ねぇ、それどこの？」「その習い事、うちもやらせようかな！」ママ友との会話で、こんな風に言われた経験はありませんか？ 仲が良いからこその情報交換、のはずが、なんだかモヤモヤ…。次第にエスカレートしていく「真似っこ」に、どう対処すれば？今回は、そんなママ友との絶妙な距離感に悩む2つのエピソードをご紹介。「ずっと仲良しで」という約束がエスカレート…「気が合う」と思っていたママ友。しかし「ずっと仲良しでい