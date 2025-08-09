幸英明騎手＝栗東・フリー＝が負傷のため、８月１０日に中京で騎乗予定だった全１１鞍が乗り替わりとなった。ＣＢＣ賞・Ｇ３で連覇がかかるドロップオブライト（牝６歳、栗東・福永祐一厩舎、父トーセンラー）は、松若風馬が騎乗する。幸騎手は９日の中京４Ｒの馬場入場後に落馬。右足の負傷と診断され、５Ｒ以降の全８鞍が乗り替わりとなっていた。騎手変更は以下の通り。１０日中京▽２Ｒリトルガールブルー荻野極▽