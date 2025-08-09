◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」陸上の日本選手権（７月）女子１００メートル障害決勝は１、２位が０秒００３差の大接戦だった。ゴールした８人の選手は輪をつくって結果を待った。中心にいたのが、今季での引退を表明している寺田明日香（３５）＝ジャパンクリエイト＝だ。「みんなが寄ってきてくれて、そんな存在だと思ってくれていることがうれしい」と涙目で話した。この光景はアスリートの新たな姿を示したのではない