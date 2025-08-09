阪神の長坂拳弥捕手（31）が、9日ヤクルト戦（京セラドーム）前の練習中にアクシデントに見舞われた。三塁ベース付近で走塁練習中に、左翼からの送球が後頭部に直撃。その場でうずくまり、数分後に自ら立ち上がってトレーナーとともにベンチ裏へと引き下がった。