ひんやりしたデザートがおいしい夏。今回は、とろとろ食感がクセになる「コーヒーゼリー」をご紹介します。さっそく気になったものから、試してみてください。 ▼ドリップコーヒーで本格的に お好みの濃さで淹れたコーヒーを使用することで、大人の味わいに。すごく手軽にできるけれど、間違いないおいしさに仕上がるところが推しポイント。 ▼市販のパックを使って簡単に パック入りのコーヒーに、ゼラチンを入れて固めるだけ