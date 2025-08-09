夏の高校野球選手権、静岡代表の聖隷クリストファーが9日、1回戦に登場し、甲子園初勝利をかざりました。春夏通じて甲子園初出場の聖隷クリストファー。1回戦は明秀日立（茨城）と対戦。聖隷クリストファーは１回表。早くも打線が躍動します。先頭の大島がセンター前に運ぶと、バントなどで３塁まで進み、４番渡部が左中間へ運び、タイムリーツーベースヒット。聖隷クリストファー