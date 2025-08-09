お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの南原清隆が８日放送の日本テレビ「バズリズム０２」に出演。ミュージカル俳優を一緒に目指した大物芸人の名前を挙げた。この日、南原はダンス☆マンと組んだ新ユニット「ダンス☆バンバン」として登場。番組ＭＣを務めるバカリズムとは、日本映画学校（現・日本映画大学）、所属事務所「マセキ芸能社」でともに先輩・後輩の間柄。そのバカリズムから「南原さんだって、芸人になろうと思っ