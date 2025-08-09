「一夜限りのゲストとの深夜食」をテーマに、ゲストとの極上トークをメインディッシュに見立て、メニューを選びながら会話を楽しむ番組『ももクロちゃんと！』。【映像】「鳥の言葉がわかる」研究者が大発見！鳴き声に隠された“意外な法則”にももクロも驚き8月9日（土）の放送回には、鳥の言葉がわかる動物言語学者・鈴木俊貴がゲストとして登場。東京大学先端科学技術研究センター准教授でもある鈴木は、シジュウカラを研究し