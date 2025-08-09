中国の北京で9日、将棋大会が開かれ日本と中国の子どもたちが腕前を競い合いました。将棋棋士青野照市 九段「それでは第一回戦をはじめてください。開始」北京の日本大使館で9日からはじまった将棋大会「杏林堂杯」には、日本と中国の小学生らあわせておよそ100人が参加しました。9日の午前中には、小学生低学年の部や中高生の部など7つの部門に分かれて予選が行われ、腕前を競い合いました。先だって行われた開会式には、