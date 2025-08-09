©️ABCテレビ 夏の甲子園（第107回全国高等学校野球選手権大会）3日目にあたる8月7日の旭川志峯（北北海道）と広陵（広島）の試合は、大会史上最も遅い午後7時29分から始まった。カクテル光線が照らすグラウンドで勝利したのは、夏の甲子園に3年連続で出場する広陵だった。 【動画】強豪・広陵（広島）相手に接戦！WBC世界一監督・栗山英樹氏に見守られながら投げた、旭川志峯（北北海道）エース・河合悠希選