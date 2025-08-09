平成ノブシコブシ吉村崇（45）が9日放送されたフジテレビ系「有吉くんの正直さんぽ」に出演。有吉弘行も驚く手術プランを語った。。いびきがすごいと悩む吉村は「鼻の手術します」と告白した。有吉は「俺が鼻の手術したから。鼻中隔湾曲症って、鼻の骨が曲がっているのと、副鼻腔炎がコイツ（吉村）も」と語った。有吉は「俺は夏休み使って4日入院して。復帰までに2週間かかった」と解説。「こんな（長い）綿入れるの。血が出るか