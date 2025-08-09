（東京中央社）台湾の医師会に当たる中華民国医師公会全国連合会は8日、東京都内のホテルで日本医師会と友好医師会協定を結んだ。協定締結により、双方は今後、災害対応、長期介護、若手医師の交流、デジタルヘルスと人工知能（AI）活用などの分野で長期にわたって連携を深めていく。協定には台湾医師会の周慶明理事長と日本医師会の松本吉郎会長が署名。台北駐日経済文化代表処（大使館に相当）の蔡明耀副代表や日本医師会の角田