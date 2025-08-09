自動車メーカーは2年ごとのマイナーチェンジの合間やモデルチェンジ前に特別仕様車を発売することが多い。レクサスのように、ほぼ毎年、特別仕様車を発売するメーカーもある。モデル末期の特別仕様車は割安メーカーが特別仕様車を展開するのは、新車の発売から時間が経過し、販売台数が落ち込むからだ。言わば販売台数の落ち込みを食い止めるカンフル剤として、豪華なアクセサリーや特別なボディーカラーなどを施した特別仕様車を