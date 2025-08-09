俳優の清水尋也（26）が8日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。芸能界入りのきっかけを明かした。尋也は12年に13歳で俳優デビュー。近年は映画「東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編」2部作や、TBS系日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」など話題の作品に次々と出演している。芸能界入りのきっかけを問われると「僕はもともと4つ上に兄がいるんですけど、兄も役者をやってまして」と兄が俳優の清水尚弥で