長崎市で記者会見する石破首相＝9日午後石破茂首相は9日、長崎市で記者会見し、トランプ米政権が7日に発動した「相互関税」の修正や日本車への関税引き下げの早期実現に全力を挙げると強調した。「可能な限り速やかに、確実に行われるよう、あらゆる形で強力に取り組みたい」と述べた。核兵器国と非核兵器国が参加する核拡散防止条約（NPT）を通じ、核軍縮を目指す考えを示した。米政権の関税措置を巡り、自動車関連は日本の基