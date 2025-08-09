大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の日本製鉄堺ブレイザーズが8日、『Blazers Smile Action』に賛同した2企業の協力の下、小中学校にバレーボールとスマイルボールを寄贈したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 日鉄堺BZが『ホームタウンと、子どもたちの笑顔の為に』のスローガンのもと取り組んでいるSDGsプロジェクト『Blazers Smile Action』に今回賛同した