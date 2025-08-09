俳優の金城大和（41）が9日、東京・池袋のシネマ・ロサで、映画「ハオト」（丈監督）の公開記念舞台あいさつに登壇した。同映画は戦後80周年記念映画として、2005年に舞台で上演されたものを映画化した作品。映画の舞台は太平洋戦争末期の精神病棟で、病院内と外界を対比することで戦争の狂気を描く。金城は米国が送り込んだ日系ハワイ人、田中役を演じた。沖縄県出身の金城は戦争について問われると「小学生の頃、祖父から足の傷