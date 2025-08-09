歌手和田アキ子（75）が9日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。同日、誕生日を迎えた黒柳徹子（92）を祝福した。9日が黒柳の誕生日だと垣花正アナウンサー（53）から伝えられた和田は「おめでとうございます。おいくつになられたんだろう」と黒柳を祝福した。垣花アナが「92歳だそうです」とすると「92歳?いつまでもお元気でいてほしいですね。