平成ノブシコブシ吉村崇（45）が9日放送されたフジテレビ系「有吉くんの正直さんぽ」に出演。結婚後の生活を語った。有吉弘行から「結婚、どうなの。半年くらい経つ？」と聞かれ、吉村は「楽しんでますよ」と答えた。カンニング竹山から「帰ってる？家。ちゃんと」と聞かれ、「帰ってますよ」と答えた。吉村は「住んだらいびきがすごいらしくて。だから疲れたら部屋別にして、リビングで寝ている」と結婚生活を語った。