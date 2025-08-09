◇明治安田J1リーグ第25節横浜M―東京V（2025年8月9日味の素スタジアム）J1降格圏18位の横浜F・マリノスは3連勝を狙い、アウェーで東京V戦に臨む。試合に先立ち、先発メンバーを発表した。勝利すれば暫定17位に浮上し、降格圏から脱出となる。大島秀夫監督（45）は、先月30日の親善試合リバプール(イングランド・プレミアリーグ)戦から先発全11人を変更せず起用。イングランド3部カーディフから完全移籍で加入し、23年以