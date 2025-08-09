嵐の二宮和也（42）が8日放送の日本テレビ系「ニノさんとあそぼ」（後7・00）に出演。最多共演で、プライベートでも親交があるという仲良しの人気俳優の素顔を明かす場面があった。この日は俳優・玉木宏をゲストに迎え、ハラミ好きだという玉木とともに絶品ハラミ爆食ツアーを慣行した。二宮は「ひろしです」とラフに紹介し、仲の良さが披露。進行の陣内智則が「そんなん言える仲なんですか？」と聞くと、玉木も「ついこの間