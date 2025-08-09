マリナーズ―レイズ戦前の始球式で捕手役を務めた後、歓声に応えるイチローさん（右）＝8日、シアトル（AP＝共同）【シアトル共同】米大リーグ、マリナーズは8日、イチローさんがアジア人で初めて米国野球殿堂入りしたことを祝うイベントを開催し、殿堂博物館に展示されていたイチローさんのレリーフが、シアトルの本拠地球場で一般公開され、写真撮影を希望するファンが長い列をつくった。9日には背番号51の永久欠番セレモニー