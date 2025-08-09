娘2人とマレーシアで移住生活をすると発表した、タレントで実業家の優木まおみ（45）が9日、自身のインスタグラムを更新。現地で起きた“悲しいこと”を明かした。【写真】「我慢することにした」マレーシア移住の優木まおみが現地で起きた“悲しいこと”を告白 4日にマレーシアに到着した優木たち。この日の投稿では「我が家の家電、必要品がまーだいたいそろそろいました」と報告し、整理整頓されたキッチンの写真をアップ。