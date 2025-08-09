時代が変われば人も変わる。しかし、したたかに染み付いて簡単には拭い去れない民族性も、残念ながら存在します。広陵高校野球部による暴力行為と、それをめぐる高野連の対応は、またしても私たち日本人の致命的な弱点を白日のもとにさらしたのです。◆SNSで告発された“暴力行為”8月7日のNHK報道が、その時系列を示しています。今年1月下旬に寮で1年生部員に対して、2年生が4人がかりで「胸やほおをたたいたり胸ぐらをつか