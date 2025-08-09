AV新法が導入されて以来、公式団体の審査を受けてから販売されるビデオを「適正AV」と呼ぶようになった。事務所も「プロダクション協会」と呼ばれる組織へ加入しなければならず、この集まりから外れると“適正”界隈での活動はほぼ不可能だ。◆適正ではない「同人」の世界適正AVが存在する一方で、団体の審査を通さず、協会にも加盟せずにビデオを制作・販売・出演するのが「同人」に関わる人々だ。正規ルートではないために“