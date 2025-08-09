タレント重盛さと美（36）が8日、フジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演。800万円のギャラを棒に振った話をした。重盛は「自業自得っていうのもあるんですけど」と切り出し「私、フリーでたまに音楽活動やってて、ちょっとずつ世間に広まっていって、前、シャンプー会社のタイアップオファーがきたんですよ。『楽曲とMVを制作してください』って。それが800万円だったんですね」と契約金額も明らかにした。