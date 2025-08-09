北海道は、宿泊税を2026年4月から導入する。総務相が地方税法に基づき同意した。宿泊税額は1人1泊につき、宿泊料金が2万円未満が100円、2万円以上5万円未満が200円、5万円以上が500円。特別徴収とする。収入見込額は約44.8億円。修学旅行などの参加者、認定こども園や保育所などの行事の参加者への課税は免除する。徴収費用見込額は約3.2億円。