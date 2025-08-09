◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025(7日〜11日、横浜BUNTAI)卓球のWTTチャンピオンズ横浜2025は9日、第2試合が開催。午前の試合では世界ランク8位の伊藤美誠選手が同15位の中国の石洵瑶選手とフルゲームの熱戦を繰り広げます。ファイナルゲームで7-10でマッチポイントを握られるも、伊藤選手も攻めの姿勢を変えずにフォアハンドがさえ渡りデュースに持ち込みます。しかしあと一歩及ばず2-3（11-6、3-11、7-11、11-8、10-12）で敗れま