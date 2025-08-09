◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク-日本ハム（9日、みずほPayPayドーム）日本ハムの万波中正選手が、自慢の強肩でライトゴロを奪いました。7番ライトでスタメン出場した万波選手は4回、海野隆司選手のライトへの打球を捕球すると、素早く1塁へ送球。海野選手は悠々とアウトになり、珍しいライトゴロを記録しました。このプレーにソフトバンクベンチの選手たちも驚きの表情。SNSでは「流石すぎるプレー」「新庄監督が大好きなプレ