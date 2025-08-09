「卓球・ＷＴＴチャンピオンズ」（９日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子シングルス２回戦が行われた。世界選手権銅メダルで世界ランク８位の伊藤美誠（スターツ）が、同１５位の石洵瑶（中国）に２−３で敗れた。第１ゲームは１１−６で先取したが、その後は２ゲーム連続で献上。第４ゲームを取り返して迎えた最終ゲームは、相手を１点差で追いかける苦しい接戦が続き、最後は１０−１２で競り負けた。ボールと台の感覚がうまく合