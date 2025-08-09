新幹線の乗客で混雑する新横浜駅ホーム＝９日午後１時１０分ごろ、横浜市港北区お盆休みの帰省や旅行に伴う交通機関のラッシュが９日、本格的に始まった。東海道新幹線新横浜駅（横浜市港北区）では、遠方に向かう乗客で新幹線のホームが混雑した。娘と滋賀県に帰省する藤井早苗さん（４２）＝横浜市戸塚区＝は午後の新幹線に乗車。「お盆初日で早い便がとれなかった。両親、娘とゆっくり過ごしたい」娘３人を連れた斎藤睦実