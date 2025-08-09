8月9日、札幌競馬場で行われた11R・エルムステークス（G3・3歳上オープン・ダ1700m）は、佐々木大輔騎乗の5番人気、ペリエール（牡5・美浦・黒岩陽一）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に1番人気のロードクロンヌ（牡4・栗東・四位洋文）、3着に10番人気のミッキーヌチバナ（牡7・栗東・高橋亮）が入った。勝ちタイムは1:43.5（稍重）。2番人気で松山弘平騎乗、ドゥラエレーデ（牡5・栗東・池添学）は7着、3番人気で横山典弘騎乗