８日、中国経済円卓会議で意見を交わすゲスト。（北京＝新華社記者／陳曄華）【新華社北京8月9日】新華社は8日、経済討論番組「中国経済円卓会議」の最新回を配信した。国家発展改革委員会区域協調発展司の蔡平（さい・へい）副司長、財務部関税司の呉京芳（ご・きょうほう）副司長、商務部自貿区港建設協調司の蔣子軍（しょう・しぐん）副司長、税関総署自貿区・特殊区域発展司の杜朝新（と・ちょうしん）副司長を招き、