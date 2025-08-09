将棋日本シリーズJTプロ公式戦は8月9日、静岡市の「ツインメッセ静岡」で2回戦第1局の対局を開始した。本局に臨むのは、2度の優勝経験を持つ藤井聡太竜王・名人（王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）と今季初参戦の佐々木勇気八段（31）。大注目の一戦を制し、4強入りを決めるのはどちらか。振り駒の結果、先手番は佐々木八段に決まった。【映像】藤井七冠VS佐々木八段 注目の2回戦藤井竜王・名人は、2016年10月に四段昇段。第