23日に初戦を迎える世界バレー（開催地タイ）へ向けて合宿中の女子日本代表17人。この日の練習は6対6の実戦形式で行われた。【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバー4位に終わったネーションズリーグでシニアデビューを果たした最年少18歳の秋本美空は「最初の方は途中で入るってことが今までなかったので結構、難しかったんですけど、でも何回もやってくうちに慣れてきて後半では結構いいプ