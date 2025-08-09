秋の気配が深まる季節、心もほっこりするようなスイーツが恋しくなりますよね。リーガロイヤルホテル東京では、2025年9月1日から11月30日までの期間限定で、国産栗を贅沢に使ったモンブラン「栗名月」を販売します。渋皮煮入りの濃厚な栗の味わいは、テイクアウトはもちろん、ラウンジでのティータイムにもぴったり。秋を感じる優雅なひとときを過ごしてみませんか？ 濃厚な栗の味わいが主役 リーガロ