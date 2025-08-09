9日（土）、広島東洋カープ由宇練習場でのウエスタン・リーグ、対くふうハヤテ戦。広島の先発投手は滝田一希、対するくふうハヤテの先発投手は田村朋輝。広島は1回裏、幸先よく先制。田中広輔、上本崇司の連打などで一死一・三塁とし、堂林翔太が犠牲フライを放ち1点を挙げた。滝田は3回51球、1安打、2奪三振、無失点で降板。4回表、マウンドに2番手の日郄暖己が上がる。無死一・二塁とされたものの無失点で切り抜けた