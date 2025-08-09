歌手和田アキ子（75）が9日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。長時間の映画の観賞が厳しいという理由を打ち明けた。夏休みの外出先として映画館があがると和田は「映画、今見たいのがないからな。だって『国宝』とかいうじゃない?聞いたら3時間っていうからさ、3時間はちょっと」と話した。続けて「足がすごい冷えるからカイロ貼りまくってて