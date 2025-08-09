今週は「ラリータオル）」（税込み900円）を3人にプレゼントします。2025シーズンのホークスの新たな応援アイテム！試合中の演出に合わせてタオルを振り回して応援♪このタオルを持って、あなたも一緒に球場内をホークスイエローに染めよう！綿100％サイズ＝約40cm×40cm応募はこちらをクリック応募の締切は8月15日の正午です。応募はお一人さま一回まで。二回目以降の応募は無効となります。発表は発送をもって代えま