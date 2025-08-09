8日（日本時間9日）にアトランタで行われた米プロフットボールNFLのプレシーズンゲーム、ファルコンズ―ライオンズが途中打ち切りとなった。第4Q最初のプレーでライオンズのディフェンスバック（DB）、モリス・ノリス（24）が負傷。治療を受けて約20分後に救急搬送されたが、両チーム合意の上で中止が決まった。ノリスはファルコンズの新人RBネーサン・カーターにタックルを試み、頭からヒット。反り返った体勢でフィールドに